В СК раскрыли результаты проверки еды отравившейся семьи из Красноярского края

В пробах продуктов отравившейся семьи не нашли превышения вредных веществ

В пробах продуктов отравившейся семьи из Красноярского края не выявили превышения вредных веществ. Об этом утром 25 сентября заявили в региональном ГСУ СК.

На проверку отправляли пельмени и курицу, которые ели родители и их дети, а после почувствовали симптомы сильного отравления.

«По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено», — подчеркнули в ведомстве.

Исследования питьевой воды также не показали превышения нормируемых значений.

«Проведение судебных экспертиз с целью определения вещества, воздействие которого повлекло отравление и смерть детей продолжается», — добавили в СК.

Накануне в прокуратуре региона заявили, что приоритетной версией причины ЧП теперь считают пары аэрозоля от насекомых, которым обрабатывали дом.

Пострадавшие супруги все еще находятся под наблюдением врачей. Их дети погибли одни за другим. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.