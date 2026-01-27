Долг по оплате электричества нашли у сгоревшего в Балашихе хостела

Сгоревший в Балашихе хостел, в котором погибли граждане Кубы, находился в собственности председателя московского отделения Союза пенсионеров России Игоря Корнеева и его жены. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

В комментарии 360.ru бывший владелец опроверг это сообщение, подчеркнув, что более 15 лет не появлялся в доме.

«Понятия не имею, кто сейчас владеет. Бывшая жена передала кому-то свою долю», — заявил Корнеев.

В публикации Shot указали, что новый владелец арендного дома накопил долги по электроэнергии более чем на полмиллиона рублей с учетом пени.

Также источник телеграм-канала уточнил, что из-за отключения здания от электроснабжения арендовавшие там койки кубинцы развели костер в помещении в попытке согреться. Огонь быстро распространился по помещению, и иностранцы сгорели заживо.

Собеседник Shot добавил, что новый владелец хостела сейчас живет в Лондоне.