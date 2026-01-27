Хотели тепла, но сгорели заживо: погибшие в Балашихе кубинцы развели костер прямо в хостеле

Граждане Кубы, трагически погибшие при пожаре в хостеле в Балашихе, по предварительным данным, развели костер в своей комнате, пытаясь согреться. Детали случившегося рассказал источник телеграм-канала Shot .

Электричества в здании не было, так как владелец улетел в Лондон и не платил по счетам, пояснил собеседник журналистов. Люди, которые жили в этом хостеле, страдали от холода, разожгли костер и в итоге сгорели заживо.

«Из-за неосторожного обращения пламя охватило помещение, кубинцы пытались выбраться, но, предварительно, надышались дымом и потеряли сознание», — подчеркнул он.

Известно, что спасатели успели эвакуировать других постояльцев. Среди них — две семьи с детьми.

Жертвами ЧП стали четыре человека — две женщины и двое мужчин. По факту случившегося возбудили дело.