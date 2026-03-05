Догхантеры посыпали улицы Екатеринбурга ядом. Травятся даже люди
В Екатеринбурге неизвестные устроили массовую травлю собак. Пострадали несколько человек, которые убирали яд с улиц. Подробности 360.ru рассказала волонтер Светлана.
«Проблема особенно обострилась у нас в январе — начали находить многочисленные следы отравы на улице, во дворах жилых домов, в скверах, парках и даже на детских площадках», — отметила она.
По словам Светланы, отравилась супружеская пара активистов. Они надышались парами яда во время уборки. Мужчина попал в реанимацию.
«Он уже пришел в себя. Все благополучно, но по печени, по почкам, по легким сильно, конечно, ударило. Жена надышалась меньше, ее отправили лечиться домой», — добавила собеседница 360.ru.
Сама Светлана тоже отравилась токсинами. Она отметила, что догхантеры смешивают много разной химии.
«Если отравление жесткое, помимо затрудненного дыхания, першения в горле, головной боли, начнется еще и рвота. В таком случае нужно срочно в больницу. Более легкая форма — это очень сильный сухой кашель и слабость. У меня побаливали легкие. Я не могла спать. Были приступы кашля до рвоты», — рассказала Светлана.
В пресс-службе СУ СКР России по Свердловской области сообщили, что по факту отравлений возбудили уголовное дело.
Ранее вооруженный догхантер запугал жителей Ростова-на-Дону. Он подъезжал на авто к владельцам собак и угрожал пистолетом.
Депутат Владимир Бурматов назвал убийц собак выродками, подонками, преступниками и призвал сажать их в тюрьму.