Догхантеры посыпали улицы Екатеринбурга ядом. Травятся даже люди

Волонтеры отравились ядом для собак во время уборки улиц в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные устроили массовую травлю собак. Пострадали несколько человек, которые убирали яд с улиц. Подробности 360.ru рассказала волонтер Светлана.

«Проблема особенно обострилась у нас в январе — начали находить многочисленные следы отравы на улице, во дворах жилых домов, в скверах, парках и даже на детских площадках», — отметила она.

По словам Светланы, отравилась супружеская пара активистов. Они надышались парами яда во время уборки. Мужчина попал в реанимацию.

«Он уже пришел в себя. Все благополучно, но по печени, по почкам, по легким сильно, конечно, ударило. Жена надышалась меньше, ее отправили лечиться домой», — добавила собеседница 360.ru.