Вооруженный догхантер запугал жителей Ростова-на-Дону

Вооруженный догхантер приставал к выгуливающим собак жителям Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону и напугал одну из женщин выстрелом из пистолета. Об этом 360.ru сообщила дочь одной из пострадавших.

Она рассказала, что догхантер угрожал ее матери.

«Неизвестный мужчина подъехал на BMW и начал разговаривать с моей мамой нецензурной бранью, почему собака без намордника. После достал пистолет и сказал: „я тебя постреляю“, отъехал и выстрелил», — сообщила девушка.

В результате у пострадавшей сильно поднялось давление. Она обратилась в полицию и написала заявление.

По словам собеседницы 360.ru, мужчина после случившегося сделал на машине круг вокруг дома и караулил жителей с собаками возле одного из подъездов.

«Потом он остановился возле мужчины с собакой. Мне неизвестно, о чем они разговаривали», — заключила собеседница 360.ru.

Ранее догхантер открыл огонь по беременной в Нахабине. Мужчина пытался из винтовки застрелить собаку, но попал в ее хозяйку.