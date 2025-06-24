Трехлетний москвич чуть не умер из-за застрявшего в бронхе попкорна

Shot: ребенок чуть не умер из-за застрявшего в бронхе зернышка попкорна

Столичные врачи спасли трехлетнего мальчика, который чуть не умер из-за попкорна. Об этом сообщил Telegram-канале Shot .

По данным источника канала, ребенок из многодетной семьи ел попкорн и случайно проглотил маленькое зернышко. После этого у мальчика резко поднялась температура, начался сильный кашель, появилась вялость.

Обеспокоенные родители подумали, что ребенок заболел пневмонией и вызвали скорую помощь. Его госпитализировали в больницу Сперанского.

Врачи обследовали ребенка и обнаружили в его левом бронхе кукурузное зерно, начавшее превращаться в попкорн. Из-за этого у мальчика началась отдышка. Медики убрали его бронхоскопом и спустя десять дней выписали ребенка.

Накануне стало известно, что врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы помогли 11-летнему ребенку, упавшему с высоты 2,2 метра и сломавшему обе руки.