Дочь Цапка лишили прав за въезд в дом под Таганрогом

Влетевшую в дом под Таганрогом дочь Цапка лишили прав и оштрафовали

Ростовский суд признал Анастасию Оделин Феррер — дочь Сергея Цапка — виновной в аварии. Девушку лишили водительских прав почти на два года, сообщили «Известия».

Дочь криминального авторитета Цапка также заплатит штраф в размере 45 тысяч рублей.

«Признать Оделин Феррер Анастасию Сергеевну виновной в совершении административного правонарушения», — говорится в решении суда.

ДТП произошло 29 сентября в поселке Николаевка под Таганрогом. Пьяная Анастасия пробила кирпичную стену частного дома на автомобиле Mercedes-Benz, повредив две комнаты жилища. Хозяева в этот момент отсутствовали. Водитель и пассажир не пострадали.

В ходе разбирательства владелец частного дома, пострадавшего в результате аварии с участием дочери Цапка, подписал документы об отсутствии к ней претензий. Также Анастасия возместила ему ущерб.