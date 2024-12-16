Дочь актера из «Улиц разбитых фонарей» попала в больницу из-за снотворного

Дочь петербургского актера сериалов Алексея Галишникова попала в больницу из-за снотворного. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ .

Врачи оценивают состояние девушки как тяжелое.

Галишников родился в 1979 году, служил в разных петербургских театрах, включая ТЮЗ имени Брянцева и Театр эстрады. Играл эпизодические роли в «Улицах разбитых фонарей», «Невском», «Шефе», «Условном менте» и других сериалах.

Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, что человек, который от бессонницы часто принимает мелатонин, впадает от него в психологическую зависимость, хотя препарат борется с симптомами, а не с причинами недуга.

А терапевт Андрей Рябков призвал избегать солнечных мест при приеме некоторых лекарств, включая снотворные, чтобы не увеличить риск ожогов.