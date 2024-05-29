Врач Рябков призвал избегать солнечных мест при приеме антибиотиков и антидепрессантов

Определенные препараты способны спровоцировать появление солнечных ожогов. Об этом рассказал терапевт Андрей Рябков в беседе с сайтом «Доктор Питер».

По его словам, пациентам, принимающим антибиотики, необходимо избегать солнечных мест. Кроме того, чувствительность кожи повышают противогрибковые и мочегонные средства, добавил «7Дней.ru».

То же самое касается антидепрессантов, оральных контрацептивов, снотворного и кардиопрепаратов. Врач отметил, что особую осторожность в жару стоит проявлять людям, проходящим химиотерапию.

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