Врач Рябков призвал избегать солнечных мест при приеме антибиотиков и антидепрессантов
Определенные препараты способны спровоцировать появление солнечных ожогов. Об этом рассказал терапевт Андрей Рябков в беседе с сайтом «Доктор Питер».
По его словам, пациентам, принимающим антибиотики, необходимо избегать солнечных мест. Кроме того, чувствительность кожи повышают противогрибковые и мочегонные средства, добавил «7Дней.ru».
То же самое касается антидепрессантов, оральных контрацептивов, снотворного и кардиопрепаратов. Врач отметил, что особую осторожность в жару стоит проявлять людям, проходящим химиотерапию.