Сомнолог Кудинов рассказал, что частый прием мелатонина при бессоннице чреват формированием психологической зависимости

Член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал об опасности частого приема мелатонина от бессонницы.

По слова медика, человек, который злоупотребляет мелатонином, рискует столкнуться с психологической зависимостью. Даже если людям кажется, что мелатонин позволяет побороть бессонницу, на деле он лишь воздействует на симптомы и не затрагивает первопричину нарушения сна.

Кудинов также призвал быть осторожными с приемом снотворных препаратов.