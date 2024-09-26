Сомнолог Кудинов рассказал, что частый прием мелатонина при бессоннице чреват формированием психологической зависимости

Член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал об опасности частого приема мелатонина от бессонницы.
По слова медика, человек, который злоупотребляет мелатонином, рискует столкнуться с психологической зависимостью. Даже если людям кажется, что мелатонин позволяет побороть бессонницу, на деле он лишь воздействует на симптомы и не затрагивает первопричину нарушения сна.
Кудинов также призвал быть осторожными с приемом снотворных препаратов.
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