«Добивал лежачего на лавке». Мать избитого в Зеленограде мальчика рассказала о нападении

Мужчина избил школьника на улице в Зеленограде за просьбу не кричать матом

В Зеленограде мужчина избил подростка, когда тот катался с другом на самокатах. В комментарии 360.ru мать пострадавшего мальчика рассказала, что нападение произошло после просьбы детей не кричать на них матом.

«Мальчики спокойно ехали на самокатах, проходивший мимо мужчина сказал одному из них: „Смотри, куда прешь“. Мальчик извинился. После этого незнакомец начал с ним разговаривать, выражаясь матерными словами. Тогда дети спросили, почему тот разговаривает так грубо. Этот мужчина развернулся и вовсе перешел на крик», — пояснила она.

Женщина отметила, что подростки попытались избежать конфликта, но в какой-то момент мужчина начал пинать одного из них.

«Мой сын вступился за друга. Началась потасовка, и дети разбежались в разные стороны. Однако этот неадекватный догнал моего ребенка, зажал его на лавке и добивал лежачего, несмотря на крики», — отметила собеседница 360.ru.

После нападения врачи диагностировали у несовершеннолетнего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины на лице и ушибы мягких тканей всего тела. Также у мальчика разорваны все мягкие ткани рта, поэтому первые сутки после избиения он не мог есть.

Сейчас состояние подростка улучшилось. Родители написали заявление в полицию. Они надеются, что мужчина понесет заслуженное наказание. Правоохранители проводят проверку.

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