Появилось видео с места стрельбы по самокатчикам в Москве

Прокуратура: личность устроившего стрельбу по самокатчикам в Москве установили

Стрельба произошла в Верхнем Михайловском переулке в Москве. В ходе конфликта с самокатчиками мужчина выстрелил в них из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлена личность стрелявшего — это 42-летний местный житель», — отметили в ведомстве.

Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств. Также по данному факту проводится процессуальная проверка.

Мужчина устроил стрельбу по самокатчикам на юге Москвы вечером 4 августа. Стрелка разозлила компания на самокатах и он решил открыть огонь по людям. По предварительным данным, ранения спины получили двое самокатчиков.

Ранее в Бирюлеве в подъезде многоэтажного дома задержали мужчину с ружьем. Предположительно, вооруженный гражданин пытался проникнуть в чужую квартиру.