«До сих пор не улетели». Россияне застряли во Внукове из-за задержек рейсов Turkish Airlines
Туристка пожаловалась на массовые задержки рейсов в Турцию из Внуково
Российские туристы застряли в аэропорту Внуково из-за задержек рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines. Об этом 360.ru рассказала одна из пассажирок Татьяна.
«Мы до сих пор не улетели, массовые задержки, отмены рейсов именно „туркишей“. <…> Никто ничего не говорит, просто нет никого от авиакомпании. Гоняют по разным гейтам», — возмутилась россиянка.
Туроператор, у которого Татьяна купила путевку в Турцию, отказался помогать пассажирам, добавила Татьяна.
«Туроператор полностью устранился, по телефону разве что не матом шлет. Говорит, разбирайтесь с авиакомпанией, а вообще-то это чартер, за него полностью несет ответственность туроператор. <…> Со стороны туроператора просто беспредел. <…> Полный информационный вакуум», — пожаловалась туристка.
Накануне Telegram-канал Shot сообщил, что более 150 российских туристов застряли в аэропорту Антальи. Перевозчик Turkish Airlines перенес вылет на 15 часов. Многие путешественники опасались, что не смогут вовремя попасть домой и отвести детей в школу.
Также туристы провели более восьми часов в турецком аэропорту из-за задержки рейса U63574 Бодрум — Москва авиаперевозчика «Уральские авиалинии». Предназначенный для россиян самолет не мог вылететь из Москвы.
Ночью 1 сентября во Внуково задержали вылет около 30 рейсов. Минимальная задержка составила полчаса.