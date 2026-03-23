Дмитриев оценил убытки ЕС из-за санкций против России

Убытки Европейского союза из-за введенных ограничений на энергоресурсы против России к концу 2026 года могут достигнуть трех триллионов евро. Об этом в социальной сети X сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Общие потери могут превысить три триллиона евро к концу года, что приведет к краху и деиндустриализации», — написал он.

Дмитриев напомнил, что в сообществе цены на газ выросли примерно на 100%, а экономические убытки ЕС уже составляют свыше 1,5 триллиона евро.

На прошлой неделе страны ЕС не согласовали введение 20-го по счету пакета санкций против России из-за вето Венгрии. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отмечал, что в очередные рестрикции могут войти ограничения на морские услуги для поставок нефти из России.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупреждал, что Европа не сумеет выбраться из энергетического кризиса без российских нефти и газа.