ЕК сообщила о блокировке очередного пакета санкций против России

Вопрос о введении 20-го пакета санкций Евросоюза против России по-прежнему остается нерешенным. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

«По 20-му пакету (заблокированному Венгрией) новостей пока нет. Мы продолжаем работать», — сообщила она.

При этом Пиньо отметила, что согласование кредита Украине на 90 миллиардов евро продвигают активнее. Не исключено, что решение могут принять еще до саммита ЕС, который пройдет 19-20 марта.

Еврокомиссия представила предложения по 20-му пакету ограничений, в том числе с возможным запретом на морские услуги для поставок российской нефти. Однако Венгрия заблокировала инициативу, а также выступила против выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».