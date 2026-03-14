Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без выгодных поставок российских нефти и газа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его позицию привела немецкая газета Die Welt .

Орбан отметил, что США уже начали переговоры с Россией и вновь разрешили Индии импортировать российскую нефть. При этом, по его оценке, Брюссель не захотел даже обсуждать возможность приостановки санкций против российских энергоносителей.

«Без выгодных российских нефти и газа мы не сможем преодолеть этот кризис», — написал он.

Премьер-министр также заявил, что политика изоляции России не приблизила завершение конфликта на Украине. Вместо этого Европа столкнулась с ростом цен на энергию, а промышленность начала терять позиции.

Ранее Орбан отметил, что Венгрия не видит причин, возможности и права поддерживать Украину, которая создала угрозу стране из-за закрытия нефтепровода «Дружба».