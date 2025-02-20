На горящий институт в Москве сбросили 400 тонн спецжидкости

Авиация МЧС сбросила 400 тонн огнетушащего вещества для ликвидации пожара в здании Института вычислительной техники на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Авиацией на очаг пожара сброшено 400 тонн огнетушащей жидкости за 65 раз», — заявили в ведомстве.

Огонь разгорелся вечером 19 февраля. К тушению привлекли 50 единиц техники и более 170 сотрудников МЧС. Возгорание локализовали на площади 1500 квадратных метров.

До прибытия спасателей из института самостоятельно эвакуировались 30 человек. По информации экстренных служб, внутри здания остались баллоны с гелием.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП. На них видно, что с крыши горящего здания валит густой черный дым.