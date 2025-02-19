Институт вычислительной техники загорелся на Варшавском шоссе в Москве

Пожар произошел в здании Института вычислительной техники на Варшавском шоссе в Москве. С крыши валит густой черный дым, сообщил источник 360.ru.

По информации источника, открытый огонь вырывается из окон второго этажа административного здания. Изначально сообщили, что огонь распространился на площади 350 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг.

Позже стало известно, что в здании обрушилась кровля. Пожар охватил 1500 квадратных метров, пожарные запросили авиацию.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 30 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Из-за пожара на Варшавском шоссе движение по Проектируемому проезду затруднено. На месте работают оперативные службы, сообщили в столичном дептрансе.