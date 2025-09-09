Девушку увезли в реанимацию после пожара в квартире на востоке Москвы

Крупный пожар вспыхнул утром 9 сентября на Гражданской улице в Москве. В результате как минимум один человек пострадал. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

Возгорание по неизвестной пока причине произошло в квартире на первом этаже. Один из очевидцев сообщил 360.ru, что во время ЧП люди со второго этажа выпрыгнули из окон — дышать было трудно из-за дыма.

«Пожар был сильный, открытое пламя. Причины неизвестны», — сказал он.

По словам мужчины, с хозяевами квартиры сейчас общаются полицейские. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, начали тушить. Еще спасатели проверяют квартиры выше.

Также стало известно об одной пострадавшей. Ее увезли в реанимацию.

Ранее крупный пожар случился в пятиэтажке в Зюзине. Перед началом ЧП жители услышали взрыв. Загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах. В результате случившегося пострадали три человека, в том числе ребенок.