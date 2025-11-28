В Челябинске мужчина избил девушку и выбросил из окна пятого этажа

В Челябинске 21-летняя девушка получила тяжелые травмы после падения с балкона пятого этажа. Момент ЧП зафиксировала камера домофона, запись опубликовало «Агентство чрезвычайных новостей» .

Девушка находилась в квартире дома 58б на улице Гагарина со знакомым, между ними произошел конфликт, после которого, по словам собеседника издания, молодой человек избил ее и выбросил с балкона.

Источник уточнил, что пострадавшую доставили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По его словам, у девушки множественные переломы, включая позвоночник, оба бедра и ребра, одно из них повредило легкое. Пострадавшая находится в искусственной коме, врачи борются за ее жизнь.

Официальных комментариев от полиции и медучреждений по состоянию на данный момент не поступало.

В начале месяца мужчина в Москве выбросил работницу сферы интимных услуг с пятого этажа. Происшествие случилось в Можайском переулке.