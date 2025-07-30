Девушка-зацепер погибла на станции МЦД-4 Кусково, упав с крыши электрички

На станции МЦД-4 Кусково погибла девушка-зацепер. Об этом сообщил Telegram-канал «Подслушано: электрички Москвы» .

ЧП произошло вечером во вторник, 29 июля. По предварительным данным, девушка насмерть разбилась между первой и второй платформами. На место прибыли полицейские и скорая помощь, которые констатировали смерть.

Очевидцы рассказали, что изначально на электричке находились две девушки-зацепера. Пока одна раскачивала токоприемник, вторая упала в пространство между вагонами.

Ранее в июле похожий случай произошел на станции МЦД-3 Новоподрезково, где оказавшийся на крыше поезда несовершеннолетний получил смертельный удар током.

Прокуратура сообщала, что основатель «русского зацепинга» Роман Громов в скором времени предстанет перед судом по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в заведомо опасные противоправные действия.