Мертвого подростка-зацепера сняли с крыши поезда в Москве

Спасателей вызвали на станцию МЦД-3 Новоподрезково. Забравшийся на крышу поезда подросток получил смертельный удар током, сообщил источник 360.ru.
Очевидцы заметили зацепера на крыше одной из электричек. Подростка ударило током, он находился без сознания. Спасатели выдвинулись к месту ЧП и по приезду обнаружили, что пострадавший мертв.
Это не первый подобный случай. В начале июля Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после гибели двух зацеперов на станции Суходрев в Калужской области и Перловской в Подмосковье, сообщили «Известия». Наказание грозит ответственным за соблюдение ПДД на железнодорожном транспорте и тем, кто вовлек подростков в экстрим.
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