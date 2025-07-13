Мертвого подростка-зацепера сняли с крыши поезда в Москве

Очевидцы заметили зацепера на крыше одной из электричек. Подростка ударило током, он находился без сознания. Спасатели выдвинулись к месту ЧП и по приезду обнаружили, что пострадавший мертв.

Это не первый подобный случай. В начале июля Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после гибели двух зацеперов на станции Суходрев в Калужской области и Перловской в Подмосковье, сообщили «Известия». Наказание грозит ответственным за соблюдение ПДД на железнодорожном транспорте и тем, кто вовлек подростков в экстрим.