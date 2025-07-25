Основателю «русского зацепинга» официально предъявили обвинение

Основатель «русского зацепинга» Роман Громов предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 34-летнего россиянина, администрирующего группы о «зацепинге» в соцсетях. Его обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, заведомо представляющие опасность для жизни.

Следствие установило, что основатель «русского зацепинга» неоднократно уговаривал подростков подвергать себя риску и заниматься смертельно опасным увлечением. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

«После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе.

Ранее подросток-зацепер погиб на станции МЦД-3 Новоподрезково. Он забрался на крышу поезда и получил электрический разряд. Аналогичный случай произошел 23 июля на станции Катуар в Подмосковье.