Девушка устроила шоу на капоте авто после посиделок у пруда в ЖК «Одинцово-1»

После посиделок у Офицерского пруда в Одинцово девушка устроила «шоу» на капоте машины. Она прыгала и громко кричала, не желая уезжать. Об этом рассказал 360.ru местный житель.

«Девушка в неадекватном состоянии прыгала на авто своих знакомых, не хотела уезжать, орала на весь район и ругалась с водителем. В итоге ее затолкали силой в автомобиль, и они уехали. Я так понимаю, что это после посиделок на офицерском пруду. У нас часто происходят непонятные ситуации», — рассказал очевидец.

По словам местного жителя, у пруда часто устраивают посиделки с алкоголем. После выпитого водители садятся за руль и едут домой.

Ранее в Новой Москве суд вынес приговор женщине, которая в декабре прошлого года пьяной села за руль внедорожника Porsche Cayenne. В результате она насмерть сбила девятилетнего мальчика. Виновнице дали 7,5 года колонии общего режима.