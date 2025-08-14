Москвичку на Porsche, задавившую ребенка пьяной, посадили на 7,5 года

Жительницу Новой Москвы, которая в декабре прошлого года пьяной села за руль внедорожника Porsche Cayenne и насмерть задавила девятилетнего мальчика, приговорили к 7,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По материалам дела, женщина превысила разрешенную скорость, сбила два фонарных столба, затем наехала на мать с ребенком и скрылась с места происшествия. Мальчик умер в больнице от полученных травм.

Кроме того, осужденной запретили водить машину еще почти три года после освобождения. Внедорожник у нее конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее автоблогер Гаджи Гаджиев получил три года колонии-поселения за то, что во время дрифта в Одинцове сбил пешеходов и уехал.