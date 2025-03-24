Девушка-подросток и еще четыре человека пострадали при пожаре на севере Москвы

Пять человек пострадали при пожаре в московском районе Отрадное. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Из них троих госпитализировали, двое отказались. Среди пострадавших — 17-летняя девушка.
Возгорание сейчас уже потушили. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. Причина происшествия пока неизвестна.
По словам свидетельницы происшествия, одна из пострадавших не могла выбраться из-за огня, стояла на балконе и кричала о помощи.
Ранее пожар произошел в Москве в двухэтажном здании, принадлежащем Московскому метрополитену. Из горящего дома спасли двух человек, огонь потушили.
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