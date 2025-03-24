Девушка-подросток и еще четыре человека пострадали при пожаре на севере Москвы

Источник 360.ru: пожар на севере Москвы потушили, пострадали пять человек

Пять человек пострадали при пожаре в московском районе Отрадное. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Из них троих госпитализировали, двое отказались. Среди пострадавших — 17-летняя девушка.

Возгорание сейчас уже потушили. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. Причина происшествия пока неизвестна.

По словам свидетельницы происшествия, одна из пострадавших не могла выбраться из-за огня, стояла на балконе и кричала о помощи.

Ранее пожар произошел в Москве в двухэтажном здании, принадлежащем Московскому метрополитену. Из горящего дома спасли двух человек, огонь потушили.