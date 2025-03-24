«Дым нещадный просто идет». Из полыхающей квартиры в Москве спасли пятерых

Источник 360.ru сообщил о пожаре в квартире в Москве на 20 квадратных метрах

Квартира загорелась в московском районе Отрадное. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Поначалу сообщалось, что на шестом этаже дома огнем заблокировало женщину. Позже в экстренных службах уточнили, что пожарные спасли пятерых жильцов дома: троих из горящей квартиры и двоих соседей.

«Сначала были сильные хлопки. Мы испугались, думали, дети, петарды, а потом уже крик. Женщина на балконе. Меня трясет. <…> Дым нещадный просто идет. <…> Подъехали все службы, сейчас вытягивают лестницу», — рассказала 360.ru свидетельница происшествия Елена.

Она отметила, что пожарные приехали на место очень быстро.

Ранее из здания на юго-востоке Москвы, принадлежащего Московскому метрополитену, спасли двух человек.