Девушка на Lexus протаранила стену кафе в Каспийске

Девушка за рулем кроссовера протаранила стеклянное ограждение в одном из кафе Каспийска. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

На видео белая иномарка медленно заехала на парковку, однако потом начала ускоряться и в итоге врезалась в стеклянную стену заведения. После происшествия осколки разлетелись практически по всему помещению. Обошлось без пострадавших.

По данным Telegram-канала «112», авария произошла на улице Абдулманапова. Девушка на Lexus пыталась припарковаться рядом с кафе «Меланж». Однако машина протаранила помещение, разбив стекло. Предположительно, водитель перепутала педали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Похожий случай ранее произошел в Екатеринбурге. Девушка за рулем автомобиля врезалась в стену торгового центра.