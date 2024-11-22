Девушка за рулем иномарки протаранила стену ТЦ в Екатеринбурге

Автомобиль врезался в стену торгового центра в Екатеринбурге. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает сайт «МК-Урал».
По опубликованной информации, женщина за рулем машины марки Kia при выезде с парковки не справилась с управлением и заехала на тротуар. В результате горожанка протаранила фасад здания, передает Tagilcity.ru.
Легковушка получила механические повреждения передней части кузова. После столкновения автомобилистка вернулась на парковку. Отмечается, что в салоне транспортного средства находился маленький ребенок.
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