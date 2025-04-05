Девушка чуть не утонула в пруду Алтуфьевского района

Источник 360.ru: в московском пруду Марс заметили тонущую девушку

Фото: РИА «Новости»

Молодая девушка едва не утонула в пруду Марс Алтуфьевского района. Об этом 360.ru сообщил источник.

Очевидцы сообщили в экстренные службы, что 20-летняя девушка тонет на льдине. Пострадавшая смогла самостоятельно выбраться из воды. Ее осматривают медики скорой. Помощь спасателей не требуется.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее три рыбака утонули в озере в Вологодской области. Один мужчина сумел выбраться. Ему оказали первую помощь и направили в медучреждение.

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