Три рыбака утонули в озере в Вологодской области

В Вологодской области трое рыбаков погибли, провалившись под лед на озере. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, в Череповецком районе четверо мужчин провалились под лед на озере Колоденском.

«Один человек выбрался самостоятельно, трое — погибли. Обстоятельства выясняются», — сообщили в региональном МЧС.

На место выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа, обнаружившие одного выжившего, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Мужчине оказали помощь и направили в медучреждение. Также ведется поиск тел утонувших рыбаков. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В начале марта в Химках двое мужчин и двое девочек провалились под лед. Очевидцы рассказали, что мужчины бросились спасать тонувших детей. Одну девочку вытащили из воды, вторую не успели.