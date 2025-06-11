Девочку-подростка пытались похитить в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный пытался похитить девочку-подростка. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на вид пострадавшей было примерно 12-14 лет. Во дворе дома № 38 на проспекте Ударников нерусский мужчина силой затащил ее в белый автомобиль Hyundai Solaris. Подросток попыталась сбежать, но злоумышленник снова стал толкать ее на заднее сиденье машины.

«Кто-то крикнул ему из окна, и девочка смогла убежать», — отметил источник.

Случившееся сняли на видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, как мужчина сначала сковал девочку в объятиях, а затем насильно усадил в авто.

Видеозапись уже проверили сотрудники полиции. Правоохранители установили личность водителя, который пытался похитить девочку. Им оказался выходец из страны ближнего зарубежья.

«Для разбирательства он был доставлен в отдел полиции. Заявлений от фигурировавшей на видео девушки в полицию не поступало», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее правоохранители задержали похитителей девушки на юге Москвы. Злоумышленников доставили в отдел.