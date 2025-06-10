Полиция задержала похитителей москвички

Полиция задержала похитителей девушки на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Сегодня утром на улице Мастеркова неизвестные силой посадили девушку в автомобиль и увезли. Менее чем через час машину остановили сотрудники ГИБДД на Варшавском шоссе.

Всех находившихся в автомобиле задержали и доставили в отдел полиции.

По предварительным данным, девушка проходила лечение в реабилитационном центре, но недавно сбежала из него. Родственники и сотрудники центра нашли ее и попытались вернуть для продолжения курса реабилитации.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ведомстве добавили, что действиям всех участников происшествия дадут правовую оценку.

Ранее в Петербурге нашли девушку, пропавшую девять лет назад. До пропажи девушка удалила свою страницу в соцсети, а также оставила все вещи и документы в больнице.