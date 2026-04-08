Девочки-подростки на самокате сбили мать с ребенком в Новосибирске

В Новосибирске девочки-подростки на прокатных самокатах налетели на женщину с ребенком в коляске, и только по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Подробности происшествия сама женщина рассказала 360.ru.

Она заявила, что шла по тротуару, и вдруг в нее врезались самокатчицы.

«Я не снимаю с себя никакой вины. Возможно, мне надо было оглянуться, посмотреть, но я даже просто подумать не могла, что такое может произойти. И там явно скорость на самокате не была ни пять, ни десять километров в час. Даже на видео видно, что никакого монтажа», — добавила собеседница 360.ru.

По ее словам, девочки сами испугались случившегося и начали извиняться. Женщина потребовала от них позвонить родителям, но они отказались, сославшись на то, что те на работе.

Только примерно через два часа приехали мачеха и сестра одной из девочек и начали ей грубить. Урегулировать конфликт удалось только после того, как к женщине тоже приехала подмога.

Ребенок в коляске остался цел, не получив ни царапин, ни синяков.

«Спасло то, что она была в лежачем положении и пристегнута. Иначе она вылетела бы с коляски, упала бы в грязь на асфальт, и по ней бы проехался самокат. Даже страшно об этом думать», — рассказала женщина.

Позже она попыталась связаться с сервисом по аренде самокатов, но так и не получила внятного ответа. Женщина призвала проверить, как подростки обходят ограничения, чтобы избежать новых аварий и, возможно, более тяжких последствий.

Ранее в Люберцах ввели временный запрет на использование кикшеринговых электросамокатов.