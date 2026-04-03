В Люберцах запретили использование кикшеринговых электросамокатов

За прошедший период в Люберцах произошло 18 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет и погиб один взрослый. Проблема также усугублялась хаотичной парковкой самокатов, их количество превысило заявленные 1,5 тысячи и достигло более 3,5 тысяч.

Начальник управления транспорта Александр Бобылев отметил, что кикшеринговые компании не передают данные о нарушителях в ГИБДД и муниципалитет. «Мы не против электросамокатов на территории городского округа Люберцы, но кикшеринговые компании должны подписать соглашение. Оно обяжет их соблюдать правила парковок и передавать нам данные о том, кто управляет самокатом, для совместного привлечения нарушителей к ответственности», — уточнил Александр Бобылев.

Запрет будет действовать до тех пор, пока компании не подпишут соглашение. Примеру Люберец последовали Котельники, и жители еще нескольких муниципалитетов обратились к своим властям с аналогичной просьбой.