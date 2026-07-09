Девочка пострадала после обрушения на нее плитки в пермской новостройке

В одной из новостроек в Перми девочка пострадала после обрушения на нее плитки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«Прокуратура Ленинского района города Перми организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетней в результате падения на нее плитки в подъезде жилого дома по улице Борцов Революции», — заявили в ведомстве.

Во время проверки установят, выполнялись ли требования законодательства по содержанию общедомового имущества в здании. Также правоохранители оценят действия или бездействия ответственных.

Ранее подросток в поселке Богандинский Тюменского района получил удар током, потому что упал с дерева на крышку трансформатора. В итоге возбудили уголовное дело о халатности. По версии следователей. начальник района электрических сетей филиала федеральной сетевой компании небрежно исполнил обязанности.