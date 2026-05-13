Тюменский энергетик ответит в суде за халатность, из-за которой подосток получил ожоги 62% тела

Прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело о халатности, которая привела к тяжелому травмированию 13-летнего ребенка. По версии следствия, начальник района электрических сетей филиала федеральной сетевой компании проявил небрежность в исполнении своих обязанностей, сообщил URA.RU .

Представители прокуратуры пояснили, что должностное лицо не предприняло своевременных мер по удалению дерева, которое росло рядом с трансформатором на территории поселка Богандинский Тюменского района.

Это привело к тому, что ребенок упал с дерева на крышку трансформатора и получил удар током. У подростка зафиксировали ожги 62% тела.