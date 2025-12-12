Девочка получила глубокие порезы во время танцев с аниматором-медведем в Екатеринбурге

На Урале во время танцев с аниматором-медведем девочка получила глубокие порезы. Подробности происшествия 360.ru рассказала мама пострадавшей Елена.

«Ребенок пришел на праздник — день рождения. Пригласила ее девочка из садика. В конце мероприятия вышел аниматор в костюме медведя», — рассказала она.

В один момент случилось непредвиденное: как выяснилось, у медведя не была закрыта крышка на вентиляторе. Девочка случайно коснулась его рукой и получила травму.

Дошкольница кинулась в слезах к папе. Ее тут же начали успокаивать и оказывать первую помощь.

«И сотрудники вообще никак не проявили ни интереса, то есть их вообще не было видно. Аниматор убежал, и больше никто не вышел. Ни аниматор, ни там администратор. Полное равнодушие», — заявила Елена.

После этого родители отвезли ребенка в травмпункт, где девочке наложили швы. Было несколько порезов кистей и ладони. Хирург поставил дошкольницу на ежедневный осмотр и перевязку.

«Директор этой студии вышел на связь только после того, как мы отправили ему досудебную претензию. Он сказал, что он не согласен с нашей претензией и что у него нет денег. <… > Он не хочет нести никакой ответственности и не считает себя в чем-то виноватым», — уверена мать пострадавшей.

Как отметила Елена, она не писала никаких заявлений. Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикаций о ЧП в СМИ.