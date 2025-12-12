Девочка получила глубокие порезы во время танцев с аниматором-медведем в Екатеринбурге
В Екатеринбурге ребенок получил порезы, потанцевав с медведем-аниматором
На Урале во время танцев с аниматором-медведем девочка получила глубокие порезы. Подробности происшествия 360.ru рассказала мама пострадавшей Елена.
«Ребенок пришел на праздник — день рождения. Пригласила ее девочка из садика. В конце мероприятия вышел аниматор в костюме медведя», — рассказала она.
В один момент случилось непредвиденное: как выяснилось, у медведя не была закрыта крышка на вентиляторе. Девочка случайно коснулась его рукой и получила травму.
Дошкольница кинулась в слезах к папе. Ее тут же начали успокаивать и оказывать первую помощь.
«И сотрудники вообще никак не проявили ни интереса, то есть их вообще не было видно. Аниматор убежал, и больше никто не вышел. Ни аниматор, ни там администратор. Полное равнодушие», — заявила Елена.
После этого родители отвезли ребенка в травмпункт, где девочке наложили швы. Было несколько порезов кистей и ладони. Хирург поставил дошкольницу на ежедневный осмотр и перевязку.
«Директор этой студии вышел на связь только после того, как мы отправили ему досудебную претензию. Он сказал, что он не согласен с нашей претензией и что у него нет денег. <… > Он не хочет нести никакой ответственности и не считает себя в чем-то виноватым», — уверена мать пострадавшей.
Как отметила Елена, она не писала никаких заявлений. Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикаций о ЧП в СМИ.
Мать другого ребенка Екатерина сообщила 360, что безопасность студии вообще вызывает сомнения. Само помещение на втором этаже с крутой лестницей, местами плитка отпавшая на ступенях.
«Розетки без заглушек на уровне детей. Провода торчат из потолка. Честно скажу, вот уже эти моменты заметили именно после инцидента», — отметила она.
Ранее чудовищный случай произошел в Омске. Прохожий спросил дорогу и изрезал лицо 11-летней девочке.