Прохожий изрезал лицо 11-летней девочке в Омске

В Омске разыскивают мужчину, который напал на 11-летнюю девочку. Он избил ребенка острым предметом, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В четверг, 23 октября, девочка возвращалась домой из школы искусств. Неожиданно к ней подошел мужчина и спросил, как пройти к магазину. Когда школьница отвернулась, чтобы указать рукой направление, ее ударили по голове и продолжили бить по лицу острым предметом.

После жестокого нападения злоумышленник скрылся. Врачи зафиксировали у девочки порезы на лице и руках. Родители обратились с заявлением в полицию.

Региональное МВД возбудило уголовное дело и начало поиски нападавшего.

