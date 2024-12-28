Девятерых собак, испачкавшихся в мазуте, спасли в Анапе

В анапском приюте «Добрый мир» помогают собакам, которые испачкались в мазуте. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Собак нашли на пляжах Анапы. Их лапы были измазаны мазутом. Для четвероногих это опасно, так как при попытке очистить шерсть нефтепродукты попадают животным в желудок, вызывая отравление», — отметили в оперштабе.

Также собаки могут отравиться парами мазута.

Волонтеры спасли девятерых собак. Животных отмыли и дали им лекарства.

В этот приют собак привозят добровольцы или сотрудники. В настоящее время здесь содержится более 600 собак.

В городе также работает штаб по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщили «Новости Анапы». Он располагается в селе Витязево. Здесь можно получить необходимую экипировку и узнать, как правильно отлавливать пернатых, чтобы помочь им.

Из-за крушения танкеров в Керченском проливе в Черное море вылились сотни тонн мазута. Сейчас на побережье Анапы продолжается уборка песка, загрязненного мазутом. Его вывозят на специально отведенные площадки. Также волонтеры помогают спасать птиц.