Девять подростков напали на сверстницу в Казани

В Приволжском районе Казани группа подростков напала на сверстницу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash .

Стычка произошла у дома № 107 на улице Рауиса Гареева. Среди нападавших было пять девушек и четыре юноши в возрасте 14-15 лет.

Компания увела потерпевшую из двора в сторону лесной зоны. Там одна из знакомых начала ее избивать, а остальные наблюдали за происходящим.

Девочке удалось вырваться и сбежать от обидчиков. Она спряталась в одном из кафе на Фермском шоссе, где дождалась прибытия полицейских.

Сотрудники правоохранительных задержали подростков. По информации tatar-inform.ru, нападавшие объяснили свою агрессию тем, что сверстница якобы распространяла о них слухи.

Полиция начала проверку по факту случившегося. Задержанных подростков из отделения забрали родители.

Ранее стало известно, что в одном из дворов Барнаула два школьника разбили припаркованную иномарку. Дети оторвали у автомобиля бамперы, номера и молдинг.