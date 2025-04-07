В Барнауле подростки разнесли иномарку и попали на видео

В одном из дворов Барнаула два школьника разбили припаркованную иномарку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia .

Дети оторвали у машины бамперы, номера и молдинг. Само авто они поцарапали, скрутили с него колпачки, помяли крышу и разбили лобовое стекло. Их действия попали на камеру видеонаблюдения.

По словам местных жителей, подобный случай вандализма — первый на их памяти.

Прибывшие на место полицейские уже сняли с иномарки отпечатки пальцев, родителей малолетних хулиганов ищут. Ущерб, который они причинили, владелец авто оценил минимум в 300 тысяч рублей.

В Краснодаре подростки сбежали из рехаба и устроили погоню на угнанной машине. Авто они «позаимствовали» у воспитателя. Парня и девушку задержали.