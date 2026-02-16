Девять человек пострадали при пожаре в хостеле на севере Москвы

В результате пожара в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

Спасатели вызволили из горящего здания в Хорошевском районе 16 человек, девять из них обратились к врачам скорой помощи.

После осмотра восьмерых пострадавших госпитализировали, один отказался ехать в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара, который произошел в 1-м Магистральном тупике утром 16 февраля. Помимо хостела, в четырехэтажном здании находится автосервис. Причины и обстоятельства возгорания уточняются.

Накануне пожар произошел на подъемном агрегате в Самарской области. В результате пострадали четыре человека.