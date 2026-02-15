Четыре человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области

Утром 15 февраля в Нефтегорском районе Самарской области загорелся подъемный агрегат для ремонта нефтяных скважин, пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

Объект находится в пяти километрах от Нефтегорска. В ведомстве уточнили, что среди пострадавших мужчины 1995, 1994, 1987 и 1979 годов рождения, их отвезли в больницу.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров.

В пресс-службе Минздрава по Самарской области ТАСС уточнили, что пострадавшие находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Им оказывают необходимую помощь.

