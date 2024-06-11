Детские учреждения Буйнакска отправили на карантин после массовых отравлений

Глава Дагестана Меликов перевел на карантин все детские учреждения Буйнакска

Фото: РИА «Новости»

Все детские учреждения Буйнакска после массового отравления перевели на карантин. Распоряжение дал глава Дагестана Сергей Медиков, сообщила его пресс-служба.

«Сергей Меликов провел совещание в связи с отравлением людей в Буйнакске. <…> Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением», — написала пресс-служба в Telegram-канале.

В больницах Буйнакска с кишечной инфекцией находится на лечении 84 пациента. Тяжелых случаев не зафиксировано.

Всего за помощью медиков обратились 270 жителей Буйнакска. Роспотребнадзор уже начал эпидемиологическое расследование.

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