Более 270 жителей Буйнакска обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекции

Администрация Буйнакска: более 270 человек обратились к врачам с отравлением

Фото: РИА «Новости»

Свыше 270 человек в Буйнакске обратились к медикам с признаками острой кишечной инфекции. Об этом пресс-секретарь администрации города Арип Аримов сообщил ТАСС.

«Более 270 человек обратись с признаками острой кишечной инфекции в больницу Буйнакска. В настоящее время госпитализировали свыше 30 человек, из них 21 несовершеннолетний», — сказал он.

Аримов уточнил, что сейчас роста числа заболевших нет. Ситуация находится на контроле у Минздрава. Для помощи пациентам есть все необходимые средства и силы.

«Специалистами местного отделения Роспотребнадзора уже проводится эпидемиологическое расследование», — добавил пресс-секретарь.

Причины инфекции уточняются. Жителей города попросили соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Истринском городском округе 13 девочек попали в больницу с острым отравлением. Они жаловались сопровождающим на рвоту и боль в животе. Их госпитализировали из отеля, где проходил спортивный слет. Началась проверка.

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