Более 270 жителей Буйнакска обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекции
Администрация Буйнакска: более 270 человек обратились к врачам с отравлением
Свыше 270 человек в Буйнакске обратились к медикам с признаками острой кишечной инфекции. Об этом пресс-секретарь администрации города Арип Аримов сообщил ТАСС.
«Более 270 человек обратись с признаками острой кишечной инфекции в больницу Буйнакска. В настоящее время госпитализировали свыше 30 человек, из них 21 несовершеннолетний», — сказал он.
Аримов уточнил, что сейчас роста числа заболевших нет. Ситуация находится на контроле у Минздрава. Для помощи пациентам есть все необходимые средства и силы.
«Специалистами местного отделения Роспотребнадзора уже проводится эпидемиологическое расследование», — добавил пресс-секретарь.
Причины инфекции уточняются. Жителей города попросили соблюдать меры предосторожности.
Ранее в Истринском городском округе 13 девочек попали в больницу с острым отравлением. Они жаловались сопровождающим на рвоту и боль в животе. Их госпитализировали из отеля, где проходил спортивный слет. Началась проверка.