Количество госпитализированных с отравлением в Буйнакске выросло до 84

Минздрав Дагестана: число пациентов с отравлением в Буйнакске выросло до 84

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске выросло до 84. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в Telegram-канале .

«Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской [центральной городской больницы] находится на лечении 84 пациента. <…> Надо отметить, что тяжелых случаев болезни не наблюдалось», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно о 35 госпитализированных. Среди пациентов есть несовершеннолетние. Как выяснили следователи, горожане начали жаловаться врачам на признаки отравления с 7 июня. Все они пили воду из-под крана. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

До этого пресс-секретарь администрации Буйнакска Арип Аримов заявил, что более 270 человек пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Он отметил, что ситуацию контролирует Минздрав.