Две девочки избили сверстницу в школьном туалете в Брянске

Две девочки напали на сверстницу в одной из школ в Брянске. Они решили, что пострадавшая рассказала их родителям о том, что иногда они курят, сообщил Telegram-канал «Жесть Брянска»

Школьницы избили сверстницу в туалете школы. Девочки обвинили подругу в том, что из-за ее слов о сигаретах у них появятся проблемы с родителями.

Съемку происходящего вела одна из участниц драки. Вторая жестоко избивала сверстницу.

Авторы публикации утверждают, что агрессивные школьницы состояли на учете в профилактических службах. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

Ранее подростки избили школьницу в Челябинске. Пострадала 12-летняя девочка.