Две девочки избили сверстницу в школьном туалете в Брянске
Две девочки напали на сверстницу в одной из школ в Брянске. Они решили, что пострадавшая рассказала их родителям о том, что иногда они курят, сообщил Telegram-канал «Жесть Брянска»
Школьницы избили сверстницу в туалете школы. Девочки обвинили подругу в том, что из-за ее слов о сигаретах у них появятся проблемы с родителями.
Съемку происходящего вела одна из участниц драки. Вторая жестоко избивала сверстницу.
Авторы публикации утверждают, что агрессивные школьницы состояли на учете в профилактических службах. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.
Ранее подростки избили школьницу в Челябинске. Пострадала 12-летняя девочка.
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Две девочки избили сверстницу в школьном туалете в Брянске
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