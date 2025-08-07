Детская коляска упала на пути под колеса поезда в петербургском метро

В метро Петербурга детская коляска оказалась на путях. ЧП произошло на станции «Черная речка». Видео момента падения оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что две женщины, ожидая поезд, разговаривали друг с другом. Одна из них держала младенца на руках. Коляска стояла рядом. В один момент она покатилась и упала на рельсы. Через несколько секунд по ней проехал состав.

На помощь хотел броситься один из очевидцев, но женщины его остановили.

Прокуратура Петербургского метрополитена проверяет обстоятельства случившегося на станции метро «Черная речка», где коляска упала на рельсы.

Ранее трехлетнему ребенку зажало руку на эскалаторе в метро Петербурга. Его рука попала под движущееся полотно эскалатора на станции «Академическая». Мальчика госпитализировали, ему провели операцию, сейчас он находится под наблюдением врачей.