Трехлетнему ребенку зажало руку на эскалаторе в метро Петербурга

На эскалаторе метрополитена Санкт-Петербурга зажало руку трехлетнему мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Рука мальчика попала под движущееся полотно эскалатора на станции метро «Академическая» вечером 15 июля. После этого трехлетнего ребенка госпитализировали. Пострадавшему провели операцию, сейчас он находится под наблюдением врачей.
По данным источника 78.ru, мальчику зажало кисть. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы среднего и безымянного пальцев на левой руке.
Сотрудники прокуратуры Петербургского метрополитена устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Процессуальную проверку проводит следственный отдел по Калининскому району городского СУ СК России.
Ранее четырехлетний мальчик упал в люк со сточными водами на парковке в Петербурге. Следом за ребенком в люк прыгнул его отец. Им помогли выбраться.
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